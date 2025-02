Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi e nuove tariffe Ztl: "Bene l’area di sosta estesa. Ci adegueremo agli aumenti"

I residenti del centro sembrano aver ’digerito’ senza troppe polemiche leZtl verde. Un aumento contenuto, con un costo che passa da 60 a 64 euro all’anno per chi vorràare in centro, e una vera e propria novità, al prezzo di 79 euro, per gli abbonamenti ’plus’, che amplianodove è possibileare (compresi i viali e anche l’ex Amcm). "Sono crescite che si stanno registrando un po’ in tutto. Ma devo dire che non è un aumento che mi spaventa molto – dice Emma Tibis –. Ci accodiamo a quella che è la tendenza". Una crescita che sembra già essere stata accolta dai residenti, che, un po’ controvoglia, si preparano a pagare in più il servizio. "Sono disposto a farlo soltanto perché è un sistema che mi dà delle comodità – racconta Gianluca Troiano –. Girare in centro per uno è molto scomodo".