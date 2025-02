Panorama.it - Paracetamolo e over 65: nuovo studio svela pericoli nell'uso

Leggi su Panorama.it

L’università inglese di Nottingham ha portato avanti una nuova ricerca che dimostra che dosi ripetute dinegli individui di più di 65 anni possono condurre a un aumento di complicazioni gastro intestinali, renali e cardiovascolari. Lo, pubblicato su Arthritis Care and Research e condotto dal professor Weiya Zhang, del Centro di Ricerca Biomedica NIHR della Scuola di Medicina dell'Università di Nottingham, ha sottolineato come sia importante essere molto attenti quando gli anziani soffrono di condizioni particolarmente dolorose, come l’osteoartrite. Il, farmaco di prima scelta per far abbassare la febbre o tenere a bada il dolore, e che secondo gli ultimi dati dell’ultimo rapporto Osmed di AIFA (relativo al 2023) che ogni anno dà conto di quali e quante medicine vengono consumate nel nostro Paese, è il farmaco più consumato in Italia, potrebbe non essere solo il nostro “miglior amico” da banco, ma celare pericolose insidie: come del resto tutti i farmaci, in caso vengano assunti in maniera inconsulta o senza una reale e precisa indicazione medica.