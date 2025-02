Papa | infanzia negata è inaccettabile

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.40 Guerre, povertà, migrazioni vedono vittime i bambini. "Come è possibile che la vita di un bambino debba finire così? No, non è accettabile e dobbiamo resistere all'assuefazione". CosìFrancesco al Summit sui bambini. "L'è un grido silenzioso che denuncia l'iniquità del sistema economico, la criminalità delle guerre, la mancanza di cure mediche e di educazione scolastica. La somma di queste ingiustizie -ha detto- pesa soprattutto sui più piccoli e deboli". "Uccidere i piccoli significa negare il futuro".