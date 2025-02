Quotidiano.net - Papa Francesco al Summit Vaticano: "Nulla vale la vita di un bambino"

ladi un". Lo ha detto ilaprendo ilinsui diritti dei bambini. "Non è accettabile ciò che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo visto quasi ogni giorno, cioè bambini che muoiono sotto le bombe, sacrificati agli idoli del potere, dell'ideologia, degli interessi nazionalistici. In realtà,ladi un. Uccidere i piccoli significa negare il futuro". Guerre, povertà, migrazioni vedono come vittime i bambini. "Come è possibile che ladi undebba finire così? No. Non è accettabile e dobbiamo resistere all'assuefazione", ha sottolineato. "L'infanzia negata è un grido silenzioso che denuncia l'iniquità del sistema economico, la criminalità delle guerre, la mancanza di cure mediche e di educazione scolastica.