Papa Francesco al Summit sui diritti dei bambini | L' infanzia negata è un grido silenzioso

Roma, 3 febbraio 2025 - È undi dolore quello lanciato daalinternazionale dedicato ai'Amiamoli e proteggiamoli', che si è aperto stamattina in Vaticano alla presenza di 50 leader da tutto il mondo, da Rania di Giordania ad Al Gore. Nel suo discorso di apertura, ilha toccato diversi temi, riportando al centro la vita dei più piccoli. Dall’individualismo esasperato dei Paesi sviluppati - “maltrattati o addirittura soppressi da chi li dovrebbe proteggere e nutrire” - alle periferie difficili e il “dramma della schiavitù”. E ha parlato anche di povertà, guerre e aborto: “Recide la fonte della speranza di tutta la società”.durante l'Udienza generale in Aula Paolo VI, Citta' del Vaticano, 22 gennaio 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO - - - - - - - - - - - - - - - - - Pope Francis during the General Audience in the Paul VI Hall, Vatican City, 22 January 2025.