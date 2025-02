Tg24.sky.it - Papa Francesco al summit sui diritti dei bambini: "Guerre e povertà negano l'infanzia"

Un miliardo di minori in tutto il mondo e ogni anno è colpito da violenza, tra cui l'abuso fisico, sessuale, emotivo e l'abbandono. È il rapporto dell’organizzazione Save the Children, in cui viene precisato che nel 2023 quasi un bambino su cinque, in totale 473 milioni, viveva in una zona di guerra con una media di 31mutilati o uccisi ogni giorno, mentre uno su 50 è stato costretto a fuggire. Per questo, dalInternazionale suidei, in corso a Roma e voluto dal, si leva la richiesta che si realizzino sistemi di protezione dell'a livello globale.