Papà è morto Il triste annuncio del conduttore | Sei andato a vivere un’altra vita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un gravissimo lutto ha coinvolto il noto, che ha dovuto dire addio al suonelle ultime ore. A confermare la bruttissima notizia è stato proprio il diretto interessato, che ha postato una foto del compianto genitore accompagnata da un meraviglioso messaggio. In tanti gli stanno manifestando vicinanza in questo difficile momento.Una perdita enorme per il, un altro lutto che lo ha travolto a distanza di pochi anni dall’addio all’amata sorella. Ora è stato il suoa lasciarlo per sempre, dopo unatrascorsa insieme. L’uomo si è spento nel corso della notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio.Leggi anche: “”. Gravissimo lutto per la famosa della tv: un dolore enormein lutto: èil suoQuesto il post del, devastato dal lutto per la morte del: “Ciao