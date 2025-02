361magazine.com - Paola Egonu: “Velasco parlava alla persona, non al personaggio”

Ospite di “Che Tempo Che Fa”Nella serata di ieri, 2 febbraio 2025,è stata ospite di Che Tempo Che Fa. La sua è una delle rare apparizioni tv, dato che non appariva sul piccolo schermo dserata di Sanremo 2023.L’azzurra ha parlato a cuore aperto, dimostrandosi più matura e attenta. Ha anche ammesso che per un po’ ha preferito non parlare visto i vari fraintendimenti e il fatto che forse non aveva un linguaggio adatto.“Ho l’onore di essere un’atleta, privilegiata, ma so che il razzismo ancora c’è. Fin da piccola i miei mi hanno sempre detto che avrei dovuto lavorare il doppio, mi ha accompagnato per tutta la vita. Nel passato ho smesso di parlarne, ma credo che sia molto importante sensibilizzare su questo tema. Le nuove generazioni non percepiscono la diversità come un nemico e spero che essere riuscite portare a casa la medaglia d’oro con la nazionale possa far capire che l’unione vince”.