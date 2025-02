Internews24.com - Panucci sul contatto Pavolvic Thuram: «Normale che ci siano polemiche, c’è una cosa gravissima!»

di RedazioneL’ex difensore di Inter e Roma, Christian, ha commentato così iltra Pavlovic edurante Milan InterIntervenuto dagli studi Mediaset nel corso della trasmissione Pressing, l’ex difensore Christianha espresso la propria opinione sul mancato rigore concesso all’Inter contro il Milan nelin area tra Pavlovic e.PAROLE – «Il Var si fa male da solo. Poiche ci. E’ una roba che non ci si crede veramente non dare questo rigore. E’questa».LA POSIZIONE DELL’AIA – «Rigore o no? Rigore clamoroso, come poi detto dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, o “colpetto” che non incide sulla dinamica dei gesti e dell’azione? Dai vertici arbitrali filtra la seconda opzione: tutto molto light perché Chiffi (e Di Paolo al Var, che lascia il giudizio del campo) possano assegnare un calcio di rigore all’Inter.