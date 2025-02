Inter-news.it - Panucci: «Milan-Inter? Meritato il pareggio, ma gestione non ottimale!»

Christianha parlato del derby tra, indicando i lati positivi e quelli negativi della prestazione dei nerazzurri.IL PUNTO – Christian, doppio ex di, ha analizzato la sfida tra le due squadre, la terza della stagione. Secondo l’ex calciatore, espressosi a Pressing, dalla partita i nerazzurri possono trarre spunti positivi e negativi: «L’ha avuto tante occasioni nel derby, ilperò è stato bravo sulle fasce. I rossoneri ci speravano fino alla fine, ma i nerazzurri hannoil. Alla fine, l’è stata premiata per tutte le occasioni che è stata riuscita a creare, anche con tre pali presi».si esprime sull’elemento negativo per l’nel derby contro ilIL COMMENTO –ha poi proseguito il suo ragionamento concentrandosi su ciò in cui l’avrebbe potuto fare meglio nel derby con i rossoneri.