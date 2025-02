Paniere Istat, entrano speck e shorts

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.00 Nel2025 dell'pure lo, gli, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d'aria per bicicletta,le spazzole tergicristalli, il cono gelato. Escono invece dalil test sierologico e il tampone molecolare per il Covid. L'uscita è dovuta al calo delle spese sostenute dalle famiglie per questi prodotti e perché si ritiene siano meno rappresentativi di altri. In tutto i prodotti elementari del2025 sono 1.923, nel 2024 erano 1.915.