Paniere 2025 dell'Istat: quali prodotti rappresentativi entrano e quali escono

Nel, utilizzato dall’Istat per la rilevazione dei prezzi al consumo, tra iche sono entrati per migliorarne latà vi sono lo speck (da banco), il pantalone corto donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d’aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli e il cono gelato.invece il test sierologico anticorpi e il tampone molecolare Covid-19. Ogni anno l’Istat rivede l’elenco deiche compongono ile aggiorna, contestualmente, le tecniche d’indagine e i pesi con ii diversicontribuiscono alla misura dell’inflazione.Nelvi sono 1.923elementariNeldel– utilizzato sia per il calcolo dell’indice Nic (per l’intera collettività nazionale) sia per quello Foi (per le famiglie di operai e impiegati) – figurano 1.