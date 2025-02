Quotidiano.net - Paniere 2025 dell'Istat: nuovi ingressi e uscite tra i prodotti rappresentativi

Nel, utilizzato dall'per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo, tra iche entrano per migliorarne latà ci sono lo speck, il pantalone corto donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, la camera d'aria per bicicletta, le spazzole tergicristalli, il cono gelato. Escono invece dalil test sierologico anticorpi e il tampone molecolare Covid-19. Sono 1.923 ielementari (erano 1.915 nel 2024).