Pallamano. Ariosto a segno

L’imperativo era cancellare immediatamente la sconfitta di Erice e ritornare a muovere la classifica. Missione compiuta. L’supera un coriaceo Teramo 34-28, facendo leva sulla maggiore qualità complessiva del roster della formazione ferrarese. Grande approccio al match delle padroni di casa, che si portano immediatamente sul 6-0 guidati da una precisissima Soglietti che dalla fascia destra concretizza ogni opportunità di superare il portiere avversario. Tutto gira per il verso giusto, con Teramo che fatica ad arginare le offensive di una Securfox capace di tenere sempre a distanza di sicurezza nel punteggio le avversarie, toccando il massimo vantaggio al 18’ sul +8. Le abruzzesi, però, quando sembrano ad un passo dal ko, trovano la forza per reagire riportandosi in partita, accorciando fino al -2 allo scadere della prima frazione.