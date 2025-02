Ilrestodelcarlino.it - Palladini: "Ci hanno chiuso bene gli spazi". Sorride Fucili: "Per noi un punto importante"

"Abbiamo incontrato una squadra forte fisicamente ma mi dispiace per il primo tempo giocato sotto ritmo". Inizia così la disamina del match Ottaviodinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa del Riviera delle Palme. "Fino alla trequarti – aggiunge il tecnico rossoblù – abbiamo giocato abbastanzama siamo stai poco bravi nell’uno contro uno e lenti nel fare girare palla e farla arrivare sugli esterni. Abbiamo giocato su un campo pesante e non siamo abituati ad un terreno di gioco di questo tipo. Ma ci abbiamo provato fino alla fine, nonostante una prova sotto tono. Eravamo partitinei primi dieci minuti creando con Eusepi l’occasione per passare in vantaggio per poi, però, perdere certezze e dopo i primi errori ecco arrivare anche la frenesia. Il pareggio ci sta ed il merito va anche al Fossombrone che hagli