Palestra digitale: "Un servizio per i cittadini"

TODI – Una "", uno spazio pensato per supportare la formazione tecnologica edeidi ogni età. È quanto è stato inaugurato con il sostegno della Fondazione Perugia e il coinvolgimento dell’associazione Vega, e della cooperativa sociale Generazione T. La "" è in Via del Monte, a pochi passi da Piazza del Popolo, nella palazzina dove operano gli uffici comunali delle politiche sociali, scolastiche e giovanili. Lo spazio, che sarà aperto dal lunedì al venerdì, escluso il martedì, dalle 15 alle 19:00, si caratterizzerà come un luogo dove la cittadinanza, senza distinzioni generazionali, potrà trovare attrezzaturadi ultima generazione e personale per realizzare i propri progetti, anche realizzare workshop, seminari ed eventi. I più giovani potranno utilizzarla anche come aula studio, avendo a loro disposizione il materiale per stampare o fare presentazioni.