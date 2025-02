Dayitalianews.com - Palermo, covid-19, mascherine non conformi, sequestrati beni per 10 milioni

I militari della Guardia di Finanza del comando provinciale dihanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, disponendo il sequestro diper un valore superiore ai 10di euro. Il provvedimento riguarda due aziende, una con sede ae l’altra a Enna, oltre ai loro amministratori.Sono accusati di frode nelle pubbliche forniture.Le investigazioni svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria avrebbero rivelato anomalie in diverse forniture dichirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI), destinate alla Protezione Civile della Regione Siciliana durante l’emergenza-19.Le indagini condotte dai finanzieri del comando provinciale diavrebbero rivelato che alcuni imprenditori, sfruttando l’emergenza per incrementare i propri profitti, avrebbero fornito al dipartimento dispositivi nonagli standard di sicurezza richiesti, accompagnati da documentazione incompleta e falsificata.