Ildifforme.it - Pagherete caro, pagherete tutto: parola di Donald Trump

Il presidente americano ha fischiato l’inizio partita sui dazi. Rullano i tamburi e gli eserciti, per ora in trincea, sono pronti a combattersi su profumi, servizi, prosciutto, parmigiano e Audi. La guerra si annuncia cruenta e di incerta durata.dà l’impressione di aspettare per vedere “l’effetto che fa” la raffica di dazi sui prodotti che entrano da Messico e Canada, tutti tassati al 25%. Aspetta sopratdi capire se l’Europa reagirà a una sola voce o al suo interno si dividerà fra intransigenti e dialoganti. Putin intanto mangia pop corn e spera di ricavare qualche utileL'articolodiproviene da Il Difforme.