Pagelle Roma-Napoli 1-1 Conte in conferenza | Peccato c’è amarezza

Cerca ancora continuità ladi Claudio Ranieri che giocherà il posticipo di questa ventitreesima giornata di Serie A allo Stadio Olimpico nel big match contro il. Dopo la bella e fondamentale vittoria in campo europeo, i giallorossi vogliono vivere una nuova notte di alto livello davanti ai propri tifosi. Segui con noi la diretta LIVE testuale della sfida.9 minuti fa2 Febbraio 2025 23:17 23:17in“Sulla situazione del gol potevamo fare molto meglio. Era una situazione che avevo fatto vedere più volte in settimana, è la stessa del Francoforte. Hanno fatto dei cambi offensivi e ci sta che ti abbassi. C’èper il modo in cui abbiamo concesso il gol. Ci sta che atu possa pareggiare.. Nulla toglie a questi ragazzi e a quello che stanno facendo.