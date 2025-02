Dailymilan.it - Pagelle Milan-Inter, Tomori e Pavlovic da esuberi con Fonseca a leader: ottimo esordio per Walker

Leggi su Dailymilan.it

termina in pareggio ma meritano una considerazione a parte, due dei tre eranocon.Ilsi prepara ad affrontare la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia, il Diavolo di Sergio Conceiçao proverà a fare più strada possibile nella manifestazione. Dopo la Supercoppa Italiana vinta anche la coppa nazionale potrebbe essere un obiettivo, soprattutto considerando la distanza siderale dalla vetta.Dopo un derby senza né vincitori né vinti è tempo però di fare il punto sulla prestazione dei rossoneri, la difesa (punto debole della stagione) ha retto bene tranne per la beffa nel finale. La prestazione di Fikayo, Strahinjae dell’esordiente Kylefanno ben sperare per il prosieguo dell’annataista.Il trio merita una nota a parte: che sia il cambio di atteggiamento che tanto serve al DiavolodaconperLEGGI ANCHE Calciomercato, dopoanche Conceiçao rinuncia a Theo Hernandez? Rinnovo in salita Ecco i voti dei principali quotidiani:FikayoLa Gazzetta dello Sport 6 Buona prestazione, molto fisica anche per lui.