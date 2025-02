Inter-news.it - Pagelle Milan-Inter (1-1): Calhanoglu 5! Poi ci sono un tris di 7 – TS

L’ha pareggiato 1-1 contro il, nonostante una ripresa dominata con tre pali e un rigore solare non concesso. Arrivano ledirealizzate da Tuttosport. Male, ma bene altri tre giocatori.LE– All’il pari contro ilva più che stretto, visto il dominio assoluto nella ripresa con tre pali beccati, tre gol cancellati e un rigore grossissimo non fischiato. Insomma, utilizzare la parola fortuna per ilè una sorta di eufemismo. Tuttosport ha realizzato anche ledella partita che si è giocata a San Siro.il peggiore. Il turco, voto 5, è apparso arrugginito dopo un mese di stop. Sua la palla sanguinosa che ha dato in là al gol delcon Reijnders. Ma in casabrillano in tre: oltre all’eroe de Vrij, autore del gol, anche i subentrati Bisseck e Zalewski.