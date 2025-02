Sport.quotidiano.net - Ozzano vola ai playoff. Bologna 2016, blitz inutile

Cala il sipario sulla prima fase dell’Interregionale e nella division C doccia freddissima in casa del, che dopo la netta vittoria di Milano nell’anticipo contro Cernusco, dice addio alla poule, neutralizzando così la trasferta sul campo della Gardonese: per i rossoblù, che escono sconfitti dall’ultima trasferta sul parquet di Gardone Val Trompia, saranno dunque playout. Fine settimana da riporre in cornice per i New Flying Balls che chiudono la prima fase della division E col successo esterno sul campo della Virtus Civitanova e il 28° punto in cassaforte: per i ‘palloninti’ saranno invece. Division C: Social Milano-Cernusco 69-49, Blu Bergamo-Iseo 83-78, Pizzighettone-Stings Mantova 66-68, Cremona-Sangiorgese 65-73, Gardonese-64-53, Nervianese-Basket 2000 82-74.