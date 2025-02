Dayitalianews.com - Ostia, vandalizzata la Palestra della Legalità, interni distrutti: “Atto vile e inaccettabile”

la‘Talento & Tenacia’ di. Nella notte ignoti sono entrati nella struttura in via dell’Idroscalo 103 danneggiando alcune vetrate e mettendo a soqquadro gli arredidell’impianto.La Talento & Tenacia fu inaugurata il 27 giugno 2023 dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme, fra gli altri, al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e data in gestione all’Asp Asilo Savoia.La reazione del ministro Piantedosi“Suscita sdegno e ferma condanna l’che ha colpito la‘Talento&Tenacia’ di, un simbolo di risce inclusione sociale, nato per offrire opportunità ai giovani e promuovere i valoriattraverso lo sport – dichiara il ministro Matteo Piantedosi – Ma chi ha compiuto questo gesto sappia che lo Stato è presente e continuerà a essere al fianco di chi, ogni giorno, lavora per un futuro migliore, libero da violenza e intimidazioni”.