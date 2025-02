Ostia vandali alla Palestra della Legalità | sfondato l’ingresso e distrutti gli interni

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – E’ stata presa di mira daila: “Nella notteè statoe gli. Un atto vile e inaccettabile, che colpisce una realtà a cui teniamo particolarmente, che si riconosce nei valorie dell’inclusione e che sorge in un bene di Roma Capitale confiscatomafia”. Dichiara l’assessore al Patrimonio e Politiche abitative Tobia Zevi.“Condanniamo con fermezza questo gesto intimidatorio – prosegue – contro questo importantissimo presidio sociale e di sport, gestito da Asilo Savoia, a cui va tutta la nostra solidarietà. La scorsa estate fu il centro sportivo del Montespaccato Calcio a subire atti intimidatori. Ma, come allora, anche oggi vogliamo ribadire con chiarezza che le istituzioni non arretreranno di un millimetro.