Ostia, domenica 9 febbraio torna il tradizionale carnevale a Lido Centro

, 32025- Oggi come allora, le mascherine riprenderanno a rincorrersi nei giardini davanti alla stazione di. Una tradizione che, con commozione per i più grandi e tanta gioia per i più piccini.L’attesissima festa si svolgeràprossima, il 9 di, e il Comitato di Quartierechiama a gran voce tutti i cittadini a festeggiare insieme tra colori e allegria questo2025.nel giardino Paolo Orlando, una tradizione recuperata dal CdQ, oggi alla quarta edizione.Era il 2016, la prima volta che con grande entusiasmo riportava in auge questa “antica” e cara tradizione dei primi anni 70, con grande sforzo nel recuperare uno spazio pubblico purtroppo trascurato e luogo di ritrovo per disperati che tappezzavano le sguarnite aiuole di sporcizia e bottiglie, vuote, di alcol.