Lapresse.it - Ostia, danneggiata nella notte la Palestra della Legalità

Leggi su Lapresse.it

Vetri rotti, ingresso devastato e interni distrutti: è quanto avvenutotra domenica e lunedì alladida ignoti. Ne dà notizia l’assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato, che esprime “solidarietà all’Asilo Savoia e a tutta la comunità”. “Confido nel prezioso lavoro delle forze dell’ordine per trovare i colpevoli, una minoranza di violenti che sicuramente non rappresentano la cittadinanza onesta e responsabile di. Chi colpisce la, un punto di riferimento sul territorio e modello di inclusione sociale, fa un torto a tutta la società che credepossibilità di rinascita e di riscatto. L’ennesimo atto di violenza e di intimidazione non fermerà Asilo Savoia, che avrà tutto il nostro supporto per ripristinarenel mondo dello sport“, afferma Onorato.