Osservatorio Tribunali fallimentari. Liquidazioni giudiziali, si sale del 30%

Aumentano del 30% i procedimenti di liquidazione giudiziale aperti per le aziende in crisi dal Tribunale di Monza, che ne chiude il 6% in meno. Sono i dati riferiti al 2024 forniti da Berry Sea, l’realizzato da Berry Srl, una startup che analizza l’attività deiin Italia. A Monza nell’anno appena trascorso sono stati aperti 174 fascicoli contro i 134 del 2023. Nel 2019 erano stati 233, poi passati a 151 nel 2020, 167 nel 2021 e 136 nel 2022. I fascicoli invece chiusi a Monza sono passati da 300 nel 2023 a 281 dell’anno scorso. Nel 2019 erano stati 319, poi 191 nel 2020, 334 nel 2021, fino a 296 nel 2022. Numeri che indicano un lieve rallentamento con la diminuzione del 6%, ma nonostante ciò il rendimento della sezione fallimentare monzese rimane più che positivo con un rapporto tra procedure chiuse e aperte del 60%, ovvero, in un anno, ha chiuso più procedure di quante ne abbia aperte (281 contro 174) andando quindi a ridurre il numero di procedimenti pendenti degli anni passati e velocizzando i tempi.