Iltempo.it - Ospedaletto pediatrico di Bari trasferito: è bufera su Emiliano

Leggi su Iltempo.it

Hanno deciso di scorporare l'Giovanni XXIII didal consorzio universitario del locale Policlinico, per farlo transitare nell'azienda sanitaria locale già in sofferenza per l'assenza di personale medico, in attesa che questo diventi un ente autonomo di ricerca. La Giunta regionale guidata da Michele, ha lasciato ai suoi consiglieri «libertà di coscienza» sul voto che il 18 dicembre scorso ha sancito definitivamente il passaggio dell'dal Policlinico all'azienda sanitaria locale barese, con decorrenza dal 1° gennaio. Parliamo di un vero e proprio centro di eccellenza, l'unico al sud Italia, specializzato in malattie metaboliche rare, endocrinologiche e diabete. Un centro che adesso si trova a un bivio, perché il perimetro entro il quale definire il passaggio nella Asl non è ancora chiaro, richiede tempo e organizzazione e soprattutto perché non è stato definito un piano ospedaliero che chiarisca quali delle unità operative complesse resteranno in capo al Giovanni XXIII e quali in capo al Policlinico.