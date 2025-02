Ilgiorno.it - Ospedale di Merate e cura dei calcoli: apre lo Stone center (che utilizza anche le onde d’urto)

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 3 febbraio 2025 – Un centro di eccellenza perre i. È il nuovoinaugurato all'San Leopoldo Mandic di. E' un centro per il trattamento della calcolosi renale e della via escretrice, specializzato nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione delle patologie legate ainelle vie urinarie. Diversi i trattamenti offerti per rimuovere o ridurre i, tra cui tecniche non invasive come la litotrissia extracorporea ad'urto, trattamenti endoscopici e interventi chirurgici minimamente invasivi. Tutti grazie alle tecnologie più avanzate: laser, ureterorenoscopi di ultima generazione e un litotritore aper il trattamento deirenali per via percutanea in day hospital. I trattamenti La litotrissia extracorporea consiste nella frantumazione deiurinari senza introdurre strumenti nel paziente ma sfruttando la capacità dellesonore ad alta potenza, cioè led'urto, di passare attraverso la pelle ed i tessuti focalizzandosi suiche vengono poi espulsi spontaneamente dal paziente attraverso le urine.