.com - OSIRIS-REx e l’asteroide Bennu: alla ricerca dei mattoni della vita nello spazio

Leggi su .com

La missione-RExNASA ha segnato una svolta nell’astrobiologia, riportando sulla Terra campioni dal.Le analisi di questi campioni hanno rivelato la presenza di amminoacidi e basi azotate, componenti fondamentali del DNA e dell’RNA, suggerendo che le condizioni per la formazionepotrebbero essere più diffuse nel nostro sistema solare di quanto si pensasse.Asteroide 2024 YR4: rischio impatto nel 2032, si attiva la difesa planetariaUn tesoro cosmico: amminoacidi e basi azotate suTra le scoperte più rilevanti vi sono 14 dei 20 amminoacidi utilizzati dsulla Terra e tutte e cinque le basi azotate necessarie per la codifica genetica.Questi composti organici complessi sono essenziali per la formazione delle proteine e la trasmissione delle informazioni genetiche, rendendouna sorta di “capsula del tempo” dell’Universo primordiale.