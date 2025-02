Ilrestodelcarlino.it - Osimo, Far west in piazza. Litigano per una ragazza, accoltellato un minorenne

Le urla hanno richiamato residenti e alcuni passanti. Due ragazzi di origini tunisine sono rimasti coinvolti in una lite sabato notte ai giardini diNuova a. Uno dei due è statoa una coscia. Ha appena 17 anni. Anche l’altro è, quasi coetaneo. Due ragazzini che prima, al culmine di un litigio, sarebbero venuti alle mani. Tra gli schiamazzi si sono allontanati. Poi però uno dei due è tornato indietro con un coltello e ha sferrato un fendente sulla coscia dell’altro, rivale, pare, in amore. Sarebbe quello infatti il motivo che ha fatto scatenare tutto, unacontesa tra i due. In pochi istanti il ragazzo colpito si è accasciato a terra richiamando altre persone. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri dila cui caserma è situata proprio a due passi.