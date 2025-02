Osimhen-Juventus | già chiuso il primo colpo del prossimo anno

Leggi su Sportface.it

Con il calciomercato invernale in chiusura a mezzanotte, lapianifica i colpi della prossima estate in vista della nuova stagione. Giuntoli ha giàildel.Che lastia vivendo un crisi, al di là del risultato di ieri contro l’Empoli, non è certo una cosa nuova. Al centro delle polemiche sono finiti in tanti, partendo dalla dirigenza che avrebbe perso il polso della situazione, fino ad arrivare alla confusionaria gestione di Motta e all’astinenza di Dusan Vlahovic. In questo inverno Giuntoli ha cercato di correre ai ripari e con ogni probabilità ne vedremo i frutti, se ci sar, tra qualche settimana.E’ opportuno però considerare questa stagione come un’annata di transizione a questo punto, che sia Champions o meno. I risultati migliori sarattesi per l’, con i tifosi fiduciosi che la dirigenza sia abile a non cadere negli errori dello scorso mercato estivo: gli oltre 200 milioni spesi finora hportato a ben poco.