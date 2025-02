Inter-news.it - Orsi: «Pavlovic-Thuram, che ci sta a fare il VAR? Rigore evidente!»

L’episodioal 74? caratterizzerà la moviola del derby di Milano, terminato 1-1. L’arbitro Daniele Chiffi non vede il fallo e ilnon interviene per segnare il. Sulla questione si pronuncia, all’indomani di Inter-Milan, l’ex calciatore Fernando.IL– Simone Inzaghi alza, giustamente, la voce al termine di Milan-Inter. C’è uncompletamente non considerato in favore dei nerazzurri, dopo l’intervento falloso di Strahinjaai danni di Marcusal 74? del secondo tempo. In merito Fernando, in collegamento su Radio Radio, dichiara: «Sono stati annebbiati dall’intervento di Theo Hernandez, c’era stato prima il fallo disu. L’errore ci sta però! Io illo capisco per la Goal Line e il fuorigioco ma se gli arbitri sbagliano pure colche ci sta a?! Senza ilquestonon riesci a darlo mai perché a velocità normale non puoi vederlo.