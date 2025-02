Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 3 febbraio: Scorpione introspettivo, lunedì di sensibilità per i Pesci

Ecco l’diFox per2025! Benvenuti in una nuova settimana!è appena iniziato e porta con sé nuove energie, voglia di rinnovamento e di ripartire con il piede giusto. Questosegna un punto di svolta per molti segni: alcuni sentiranno il bisogno di rimettersi in gioco, altri dovranno fare i conti con decisioni rimandate troppo a lungo. In amore, la Luna gioca un ruolo fondamentale, intensificando le emozioni e portando chiarezza nei sentimenti. Sul lavoro, le stelle suggeriscono di organizzarsi al meglio per affrontare al meglio le sfide che questo mese ha in serbo.diFox, per2025, segno per segnoVediamo insieme cosa riservano gli astri per questa giornata!? Arietedi grande energia per voi! Il nuovo mese vi ha dato una spinta di entusiasmo evi sentite pronti a rimboccarvi le maniche.