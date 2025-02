Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio 2025

ARIETE – Marracash è di nuovo primo!La notizia: Marracash è tornato di nuovo primo sulla FIMI facendo un balzo in avanti di ben cinque posizioni rispetto alla scorsa. Il disco del re del rap piace e lo dimostrano i grandi risultati. Ma vogliamo parlare dei grandi risultati che invece otterrete voi questa? Parliamone. Per voi dell’Ariete, infatti, sarà unada cinque stelle. Una di quelle settimane perfette in cui tutto va per il verso giusto. In tutti i sensi e in tutte le categorie. Preparatevi a incontri pazzeschi e notizie sorprendenti. Soprattutto tra martedì e giovedì. Vedrete, vedrete!dal 3 al 9Davide Maggio.