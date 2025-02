Iltempo.it - Ordigno in un complesso residenziale: morto il fondatore del battaglione "ArBat"

in ospedale per le ferite riportate nell'esplosione di un, presso ildi Mosca "Alye Parusa" in cui risiedeva, ildelarmeno "" impegnato sul fronte ucraino al fianco delle forze russe, Armen Sargsyan (traslitterato anche in Sarkysian o Sarkissian). Lo ha reso noto l'agenzia Tass. Nell'esplosione ci sono state diverse altre vittime. Fra loro, una guardia del corpo di Sargsyan, Oleg Kasperivoch, è morta e un'altra è stata gravemente ferita. Il" è stato assorbito nella rete di mercenari Redut sostenuta dall'apparato dell'intelligence militare di Mosca. Sargsyan era presidente della Federazione di pugilato della repubblica popolare del Donetsk, era considerato vicino all'ex Presidente Viktor Yanukovich, ed era accusato da Kiev di avere avuto un ruolo nelle violenze contro gli attivisti della Maidan nel 2014.