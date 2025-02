Lanazione.it - OraGhinelli 2025: “Magistratura della Giostra, polemiche inutili e del tutto estranee alla manifestazione”

Arezzo, 3 febbraio– “Leggiamo ancora una voltasull’operato di Paolo Bertini, consigliere delegato” così il gruppo consiliare. “Fermo restando che utilizzare ladel Saracino per mero interesse di parte politica si commenta da solo, preme ricordare che il fantomatico albo che l’opposizione pretenderebbe per individuare i componentinon ha senso. Un albo, infatti impone dei percorsi e sopratdei criteri che si confanno beneselezione di figure dipendenti dalle amministrazioni, ma non soddisfa il criterioterzietá eindubbia professionalità che fino ad oggi abbiamo garantito. Come si può infatti immaginare che un magistrato togato, risorsa importante e garanzia di indipendenza e competenza, si iscriva ad un albo? Viene quindi il dubbio che la volontàopposizione sia quella di introdurre logiche spartitorie riempiendo l’albo di una schiera di amici e di sodali forse da risarcire o da accontentare.