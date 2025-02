Opposizioni chiedono Meloni in aula, verso informativa Nordio-Piantedosi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 feb. (askanews) – A cinque giorni dalla rinuncia dei ministria riferire alle aule parlamentari sul caso Almasri, l’del Guardasigilli e del titolare del Viminale torna a essere la risposta del governo alla richiesta pressante delledi chiarire la vicenda. La decisione è presa nel corso di una riunione a Palazzo Chigi con Giulia Bongiorno (Lega), presidente della commissione Giustizia del Senato e avvocato della premier Giorgia, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e i due ministri, tutti iscritti nel registro delle notizie di reato quali persone indagate per aver deciso il rimpatrio con volo di Stato italiano del libico che la Corte penale internazionale aveva chiesto di arrestare. A stabilire i tempi dell’saranno le conferenze dei capigruppo di Camera e Senato convocate per martedì ma la decisione trapela al termine di una giornata in cui l’opposizione è andata all’attacco nell’di Montecitorio convocata alle 15 dopo giorni di stop in attesa della decisione del governo.