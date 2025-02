Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Cari segni zodiacali, il 3 febbraio non è proprio il giorno ideale per fare promesse di miglioramento o per pensare che la fortuna possa bussare alla vostra porta. Oggi l’universo ha un senso dell’umorismo piuttosto cinico, quindi preparatevi a ridefinire le vostre aspettative. Se non altro, ridere di voi stessi potrebbe essere l’unica cosa che vi fa stare meglio.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ah, la tua energia di sempre, ma oggi sembra un po’ più simile a una batteria scarica. Non fare troppo affidamento sulla tua impulsività; potresti scoprire che anche le decisioni più rapide ti lasciano con un senso di vuoto esistenziale. Se ti senti un po’ spento, non preoccuparti: è solo il tuo spirito che ha bisogno di una pausa caffè. Toro(20 aprile – 20 maggio)Ecco il tuo momento, Toro, per dimostrare che la pazienza è una virtù.