Ilrestodelcarlino.it - Operai senza stipendio minacciano di buttarsi da una gru

Tolentino (Macerata), 3 febbraio 2025 – Momenti di paura stamattina a Tolentino, in un cantiere in via Santini. Duehanno minacciato didalle impalcature, in una palazzina danneggiata dal terremoto in ricostruzione. L’allarme è scattato intorno alle 9. Prima, uno è salito sulla gru; dopo mezz'ora è stato raggiunto da un collega. I due sono rimasti appesi alla gru in totale per un'ora. Intervento delle autorità Sul posto i carabinieri, il 118, la polizia locale e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine sono riuscite a convincerli a rientrare nel palazzo per metterli in sicurezza. Cause della protesta Alla base vi sono i mancati pagamenti da parte della ditta appaltatrice, che non avrebbe pagato tre mensilità. La trattativa è ancora in corso. Sul posto è presente anche il titolare.