Fanpage.it - Omicidio Pierina Paganelli, perché un’app sul cellulare di Louis Dassilva potrebbe scagionarlo

Leggi su Fanpage.it

L'applicazione Salute dello smartphone discagionare il 34enne e confermare di fatto l'alibi fornito per la sera dell'di. Il contapassi non avrebbe infatti registrato alcuno spostamento. Si attende l'incidente probatorio del 10 febbraio sui dispositivi elettronici del 34enne in carcere.