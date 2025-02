Lanazione.it - Omicidio Ciatti, il padre denuncia lo Stato: “Hanno lasciato libero il killer”

Firenze, 3 febbraio 2025 – “È l’unica strada che abbiamo per tentare di dare vera giustizia a mio figlio Niccolò”. Luiginon intende arrendersi. Non lo farà mai. Niccolò, 22 anni, fu ucciso il 12 agosto del 2017 a Lloret de Mar con un colpo da arti marziali dal lottatore ceceno Rassoul Bissoultanov (32 anni). Da sette anni e mezzo la famigliaattende giustizia. E oggi, assistiti dagli avvocati Agnese Usai e Massimiliano Stiz, i due genitoridepositato un’azione civile contro loe in particolare contro la presidenza del consiglio dei ministri (organo individuato dalla norma responsabilità civile dei giudici). Al centro dell’istanza c’è proprio la controversa decisione della Corte di assise di Roma del dicembre 2021, con cui il lottatore ceceno, Rassoul Bissoultanov, fu rimesso in libertà.