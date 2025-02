Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un anno al via: tutti gli eventi nelle sedi dei Giochi. Il programma

, 3 febbraio 2025 – Il conto alla rovescia è ormai partito da mesi, ma il prossimo 6 febbraio, sarà unesatto dalle. E, per l’occasione – il ‘One Year to Go’ – sono diversi gliorganizzaticittà coinvolte per celebrare questa significativa giornata: dafino a Bormio, Livigno e Trento. Nel frattempo, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha assicurato: “I cantieri stproseguendo bene, credo di poter dire - facendo sempre i debiti scongiuri - che le cose stproseguendo in assoluta regolarità. Anche piccoli problemi che unfa esistevano sono stati superati quindi guardiamo con ottimismo a questo grande evento che ci sarà tra un. Speriamo nella neve”.Sondrio Livigno Bormio Trento Roma Winter Games Week I test event Il palco del Festival di Sanremo I bigliettiCERIMONIA AL TETRO STREHLER Sarà il presidente del Cio Thomas Bach il protagonista della cerimonia istituzionale che celebra il ‘One Year to Go’ alleinvernali di, ingiovedì nel capoluogo lombardo.