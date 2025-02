Ilnapolista.it - Okafor può essere il colpo last-minute del Napoli (Sportmediaset)

Noahè in uscita dal Milan. Ee Atalanta pare stiano facendo un sondaggio per prenderlo in queste ultime ore di calciomercato.L’esterno svizzero stava per approdare al Lipsia, ma non si è riusciti a completare il trasferimento.Secondo quanto riportato dapotrebbe diventare un’occasioneper Atalanta e. I due club, infatti, hanno fatto, per motivi diversi, un sondaggio per l’attaccante svizzero. In particolare i nerazzurri lo tenevano in stand by da un paio di giorni in attesa di conoscere le condizioni di Scamacca, costretto purtroppo a un lungo stop. Ma la Dea preferirebbe Lorenzo Lucca, per il quale l’Udinese chiede però parecchio. Diversa la situazione del, che sta sì cercando di chiudere per Saint Maximin, ma che ancora non ha condotto a termine l’operazione e si vuole tenere un’opzione di emergenza valida.