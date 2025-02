Ilnapolista.it - Okafor, ovviamente gli obiettivi erano altri. Non è arrivato un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia (Sky Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

A poche ore della fine del mercato, a Skyfanno il punto sulle ultime notizie che riguardano il Napoli. Purtroppo il mercato non ha regalato a Conte ciò che desiderava. Al posto diarriva, è sfumato anche Saint-Maximin. In difesa rimane Rafa Marin, Comuzzo rimane un sogno anche perché la Fiorentina mantiene alta la richiesta.Le ultime sul calciomercato del NapoliL’aggiornamento di Marco Demicheli a Sky: «Nessuna novità su Comuzzo. Tentativo nelle ultime ore ma non si riesce a trovare l’accordo con la Fiorentina. Rimane la distanza economica. Fronte Biraghi: non si trasferisce a Napoli ma a Torino».Ugolini, inviato Skya Castel Volturno:«Conte lo ha detto in maniera chiara: “stiamo rimandando un problema”. Non èundi