Spazionapoli.it - Okafor o Saint-Maximin: su chi punta davvero il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calciosul doppio affare incrociato: tutto sui dettagli dell’operazionee la difficile trattativa per. Ore caldissime e frenetiche: ecco le ultimissime sulle trattative delcalcio. In pole c’è anche Noaholtre ad Allan.A pochissime ore dal termine della sessione invernale di calciomercato, il club partenopeo non ha ancora chiuso il capitolo post-Kvaratskhelia. Antonio Conte vuole un vice di David Neres all’altezza, che possa aiutare la squadra e che si renda subito disponibile al gruppo. Di cambi ce ne sono stati e nonostante i rumors di mercato per tutto il mese di gennaio, ilè riuscito a mantenere salda la prima posizione. Non va dimenticato che la squadra ha perso uno dei migliori calciatori del campionato. Tra i più importanti e chiacchierati d’Europa.