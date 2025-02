Metropolitanmagazine.it - Okafor è sempre più vicino al Napoli, il last minute che fa impazzire due big

Noahpotrebbe diventare un’occasioneper Atalanta e. I due club, infatti, hanno fatto, per motivi diversi, un sondaggio per l’attaccante svizzero. In particolare i nerazzurri lo tenevano in stand by da un paio di giorni in attesa di conoscere le condizioni di Scamacca, costretto purtroppo a un lungo stop.potrebbe quindi diventarne il sostituto, anche se, per la verità, la Dea preferirebbe per ruolo e struttura fisica Lorenzo Lucca, per il quale l’Udinese chiede però parecchio. Diversa la situazione del, che sta sì cercando di chiudere per Saint Maximin, ma che ancora non ha condotto a termine l’operazione e si vuole tenere un’opzione di emergenza valida. La sensazione è che, che intanto è stato bloccato dagli azzurri, possa essere davvero un colpo dell’ultimo minuto in questa giornata di mercato che si preannuncia frenetica fino alla fine.