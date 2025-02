.com - Offerte fibra di TIM, Vodafone, Sky e WindTre per febbraio 2025

di Tim,, Sky e, i principali operatori italiani offrono diverse soluzioni per la connessione internet. Di seguito, una panoramica delledi TIM,, Sky e.Offerta ho Mobile 200 GB in 5G a 9,99€TIMTimTIM propone l’offerta TIM WiFi Casa, che include una connessione inottica FTTH fino a 1 Gbps in download e chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.l costo è di 29,90€ al mese, con un contributo di attivazione gratuito se l’offerta viene sottoscritta entro il 22.Per i clienti TIM di rete mobile con un’offerta dati attiva, è previsto uno sconto di 5€ al mese sulla tariffa.Risparmia 39,90€ e attiva gratisTIM con tariffe a partire da 24,90€ che si distinguono per l’uso di tecnologie avanzate, tra cui laottica FTTH, che offre velocità fino a 2,5 Gbps, ideale per:Streaming senza interruzioni: goditi i contenuti in 4K senza buffering.