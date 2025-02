Iltempo.it - Odio antisemita, aggredisce un ragazzino in kippah: rifugiato egiziano in manette

Leggi su Iltempo.it

Un'aggressione che solleva timori inquietanti nella spirale di antisemitismo che da mesi cresce nel nostro Paese. I fatti risalgono al 29 gennaio scorso, quando un ragazzo, minorenne che indossava la, era in via Nazionale, a Roma, in compagnia della madre. È stato avvicinato da un soggetto che lo ha colpito a mani nude. L'autore del gesto, identificato per un cittadinotrentatreenne, dopo la segnalazione scattata all'112N, è stato rintracciato a poca distanza da personale della Digos, nonché dagli agenti del Commissariato di PS Trevi campo Marzio e Trastevere. Il video dell'aggressione. Da quanto ricostruito, l'autore dell'aggressione, nelle fasi immediatamente successive agli atti rivolti al predetto minore, si è poi scagliato contro un esercente commerciale della zona, che era intervenuta per difendere le vittime del gesto.