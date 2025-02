Formiche.net - Occhi su Bruxelles per il vertice dei leader sulla Difesa. Di cosa si sta parlando

Leggi su Formiche.net

Oggi asi è aperto il ritiro informale deidell’Unione europea dedicato alla, il primo del suo genere. Come annunciato dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, il summit porterà avanti i lavori avviati nel marzo 2022 aldi Versailles, all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina. I lavori, inizialmente previsti al castello di Limont, in Belgio, si stanno tenendo presso l’Egmont Palace di.In un contesto geopolitico sempre più incerto, i capi di Stato e di governo si raccolgono per discutere temi cruciali per il futuro dell’Unione, tra cui l’aumento delle spese militari, lo sviluppo dell’autonomia strategica europea e il rafforzamento dell’industria. In particolare, la formula del ritiro, voluta da Costa, risulta una novità rispetto al passato.